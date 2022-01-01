حسين الجسمي يستقبل العام الجديد 2022 في أبوظبي

وسط إطلاق ألعاب نارية مذهلة احتفاءاً بقدوم العام الجديد، استقبل الفنان الإماراتي حسين الجسمي؛ العام الجديد 2022 في عاصمة الإمارات المبهجة كما وصفها بأمنيات المحبة والسلام والتفاؤل بعام يحمل تحقيق الأمنيات.

وذلك بحضور الآلاف من عشاق الفرح والسرور من مختلف الجنسيات والثقافات في جزيرة الماريه بأبوظبي، وتفاعل حمل الكثير من البهجة والمحبة مع أنغام أغنياته المتنوعة الذي قدمها برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د. سعيد كمال.

وقدم الجسمي كعادته بعزفه وغنائه على آلة البيانو أغنية "انا لها شمس"، أتبعها برائعته الغنائية الجديدة "ما بحِبّك" باحساس عال ورومانسية الكلمات واللحن، لتشكل لدى الجمهور حاله استثنائية مفرحة، خاصة وأنها كانت من مفاجآت الحفل المتعددة.

وعبر حسين الجسمي من خلال حساباته في منصات وسائل التواصل الإجتماعي عن سعادته بالحضور الرائع والتفاعل الايجابي ، وقال مخاطباً الجمهور: "رسمنا لوحة رائعة الجمال بحضوركم وتفاعلكم أحبابنا في استقبال العام الجديد 2022 في أبوظبي.. عام سعيد".

وشكر الجسمي الشركة المنظمة على التنظيم الرائع لاحتفالية رأس السنة ، والتي شاركه بها الفنانة إليسا والفنانة بلقيس، في الساحة الجنوبية بجزيرة الماريه في العاصمة أبوظبي.