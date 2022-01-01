بالفيديو.. وصلة رقص لـ روبى فى حفل رأس السنة



أحيت الفنانة روبى حفلًا في رأس السنة، وشاركت جمهورها بفيديو برقص جريء من الحفل عبر موقع تداول الصور والفيديو «انستجرام» الذي رصد تفاعل جماهيري كبير على أغانيها التي أدتها خلال الحفل.

وظهرت روبي خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر «انستجرام» وهى ترتدي فستانًا قصيرًا باللون اسود، وترقص بطريقتها الشهيرة وهي تغني «جاني بهداوة.. أصل الأفندي» من أغنية «حتة تانية» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي بدأ يغني معها.

وتعيش الفنانة روبي حالة كبيرة من النشاط الفني على كافة المستويات في الفترة الحالية، سواء على في الغناء أو التمثيل .

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