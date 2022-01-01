ليفربول يعلن غياب كلوب عن مباراة تشيلسي لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، غياب الألماني يورجن كلوب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عن مباراة تشيلسي، وذلك بسبب الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، وذلك عقب المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها في الساعات الماضية؛ ضمن قمة منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول في بيان رسمي منذ قليل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: سيغيب يورجن كلوب عن لقاءنا مع تشيلسي يوم الأحد بعد إعادة نتيجة اختبار فيروس كورونا الإيجابية المشتبه بها.

وكان حضر كلوب المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة تشيلسي أمس بصورة طبيعية، دون أن يتم الإشارة لإصابته بفيروس كورونا، كما كان أعلن عن وجود 3 حالات مُصابة بالفيروس ضمن صفوف الريدز في الوقت الحالي، ولكنه لم يكشف عن أي اسم منهم.

ويواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر الوطني، نظيره فريق تشيلسي في إطار منافسات الجولة الـ 21 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا الأحد الموافق الثاني من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث في ترتيب جدول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المتصدر، فريق مانشستر سيتي الذي يملك 50 نقطة، بينما يحتل البلوز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 42 نقطة.

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