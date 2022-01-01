أصالة عن 2021: حملت لي أهم حدث بحياتي قبلت الرجل الحلم الزوج والسند

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت المطربة أصالة إنجازاتها وانتصاراتها في العام الماضي 2021، حيث أشارت أن من أعظم الانتصارات التي حدثت لها في هذا العام، هو زواجها من الشاعر الغنائي فائق حسن، متمنية من الله أن يديم عليها هذه الزيجة، ويسعدهم ويحقق أمانيهم في العام الجديد.

ونشرت أصالة صورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تباد الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها قائلة: سنة صعبة وحلوة، كلها كفاح للحياة وللفرح وللأمل، السنة اللي مرّت حملت لي أعظم حدث بحياتي، شفت الرجل الحلم الحبيب الحنون الزوج السند.

وتابعت أصالة: بتمنى لكم سنة تشوفوا فيها كل الخير، وكل المحبة وكل المشاعر الحلوة، اللي نحنا بنصنعها ونصمم عليها، الحياة بتنصف محبيها، الحياة بتحب القلب النابض، الرّوح الغضة، بتحبّ اللي مابييئس منها.

وأضافت أصالة: كل سنة وبلادكم بخير، وعوائلكم بخير وأرواحكم بخير، سنة سعيدة عليكم حبايبي، وأهلي وكل اللي بحبهم وبيحبوني من غير ما ألتقيهم.. سنة خير عليكم جميعًا، من عاصمة الروح الرياض.

أصالة تتغزل في زوجها

ومن جانبها، كانت شاركت الفنانة أصالة جمهورها بصورة لها، برفقة زوجها فائق حسن، تتغزل فيه هو نائم، حيث نشرت صورة لهما، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: حنين وحليوة وشهم وحنين وممتع.. هذا الرائع زوجي أنا.

وعلى الفور انهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، الذين حرصوا على الدعاء له، بأن يديم الله عليها هذه الزيجة، وأن يسعدهما في حياتهما، ويحفهما من كل شر.

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