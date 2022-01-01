أسرار النجوم: اتفرج صورة نادرة لشقيقة شويكار التي أخفتها عن الجميع .. وهل فعلاً حبستها حتى لا تنافسها في مجال التمثيل؟

الرياض - محمد الاطلسي -

لا يدرك الكثيرون ان للفنانة المصرية الكبيرة شويكار التي رحلت عن عالمنا اليوم (الجمعة) عن عمر ناهز 85 عاماً، أخت توأم لم تدخل يوما عالم الفن.

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وظهرت "شهيناز" شقيقة شويكار مرة واحدة تحت الأضواء مرة واحدة في صورة بالأسود والأابيض إلى جانب أختها والنجمة نبيلة عبيد.

حققت الفنانة المصرية شويكار نجاحا كبيرا في عالم السينما بدلعها وجمالها وخفة ظلها، حيث برعت في التمثيل والغناء والاستعراض، وهو ما جعلها تتميز عن فنانات جيلها.

وعلى الرغم من حرص شويكار على إبعاد حياتها الشخصية عن الإعلام، ظهرت صورة نادرة لها مع الفنانة نبيلة عبيد، ولكن المفاجأة هو ظهور سيدة ثالثة معهما في الصورة تشبه الفنانة شويكار إلى حد التطابق، ليتم الكشف بعد ذلك عن أنها شقيقتها، وكانت متزوجة وتعيش مع زوجها في إحدى الدول العربية، وذلك بحسب ما جاء مجلة “أخبار النجوم” في عددها الصادر بتاريخ 15 من شهر إبريل من العام 1993. وقد انتشرت معلومات وقتها عن حبس شويكار لأختها التوأم لمنعها من دخول مجال التمثيل، حيث كانت شويكار تخضع لتجربة أداء في نادي سبورتنج في الإسكندرية، فخافت أن تشترك شقيقتها في المسابقة فقامت بحبسها في غرفتها حتى انتهت المسابقة.

وكان قد ترددت معلومات عن وجود شقيقه للفنانة شويكار تدعى «شاهيناز»، والتي ظهرت في العديد من الأفلام في الستينات، منها فيلم “خلى بالك من زوزو”، إلا أن شويكار فجرت مفاجأة كبيرة، بتأكيدها أنها لا تربطها أي علاقة بالفنانة شاهيناز طه لا من قريب ولا بعيد، وأكدت أن كل ما نشر حول هذا الأمر مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

يذكر أن الفنانة شويكار ولدت بالأسكندرية لعائلة تتكون من أب مصري الجنسية تركي الأصل وأم شركسية، وهي ليست شقيقة الممثلة شاهيناز كما كان رُوّج مسبقا.

تم اكتشافها في نادي سبورتنج في الإسكندرية، وعملت في أدوار تراجيدية، ثم اكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب إذ وجد فيها موهبة فنية خاصة في مجال الكوميديا.

تزوجت شويكار من المحاسب «حسن نافع»، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة “منة الله”، وبعد موته تزوجت الفنان فؤاد المهندس وكان أستاذها، وتعلمت منه احترام الفن، والجمهور، ومعه كونت ثنائي رائع في المسرح والسينما، ولكن دبت الخلافات بينهما بعد سنوات وانفصلا، وقيل أن شويكار كان لها زيجة ثالثة وهي من شخص يدعى مدحت يوسف.

من أهم الأفلام التي شاركت بها شويكار: “أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، سفاح النساء، الزوجة 13 ، غرام الأسياد”.

ومن المسرحيات التي قامت ببطولتها: “أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، سيدتي الجميلة، أنا فين وإنتي فين”.