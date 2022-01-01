برصاصة في الرأس.. الفنان العراقي صاحب شاكر يكشف تفاصيل مقتل نجله الوحيد (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان العراقي صاحب شاكر تفاصيل وفاة نجله الوحيد كرم في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، كمت وصف الحادث بأنه مؤسف للغاية، مؤكدًا أنه غير ملمًا بالتفاصيل حتى الآن، وأن الشرطة تحقق في ما وراء الحادث.

وقال شاكر إنه تم العثور على نجله في السيارة، متلقيًا رصاصة في رأسه تبين أنها دخلت من جهة وخرجت من الجهة الأخرى، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى وهو على قيد الحياة وظل على أجهزة التنفس لفترة ورحل بعد دقائق معدودة.

وأشار صاحب شاكر، أنه تلقى الخبر عندما كان خارج المنزل بعد مطالبته بالعودة إلى المنزل محادثة هاتفية لمطالبته بالعودة للمنزل لأن نجله في أزمة، وبالفعل عاد للمنزل ووجد زوج بنته قد وصل قبله، ثم توجها للسيارة التي يتواجد بها نجله الراحل وأخرجاه منها وكانت رأسه مغطاه بالدماء، ثم اصطحباه إلى المستشفى.

وأضاف: هو كان خارج البيت وعادة ما يطلع من البيت ابني، وعادة هو مش ملتزم بشيء خارج البيت وما عنده شغل،، مؤكدًا أنه نجله الراحل ليس لديه أصدقاء سوى عدد قليل تعرفهم الأسرة.

وتابع: بعض الناس يعتقدون أنه انتحر ولكنه ليس لديه مشاكل وكان مرتاحا، وكما أنه غير معتاد على الخروج سوى للتسوق وشراء أشياء بسيطة ثم يعود للمنزل.

وأوضح أنه تم العثور على مسدس في السيارة وأن هذا المسد ليس لابنه، مشيرًا إلى أن هذا المسدس كان جديدًا.

وكانت مصادر أكدت وفاة كرم نجل الفنان صاحب شاكر، الجمعة، بعد إصابته برصاصة بالرأس، دون الكشف تفاصيل الحادث.

اقرأ أيضا

دنيا سمير غانم تؤدي العمرة مع شقيقتها في عيد ميلادها: يوم صعب أوي عليا

مي عز الدين تثير قلق متابعيها في الساعات الأولى من العام الجديد: “يا رب ماتستهلش عملية”

لورا زوجة شريف منير تتراجع عن الاعتزال وتعود بعد غياب 20 عامًا (صور)

تامر حسني عن تقليد صوت بهاء سلطان وسوسن بدر: كنت بتصرف وبنقذ موقف (فيديو)

مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب