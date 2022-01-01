أسرار النجوم: فنانة شهيرة ذات طلة مميزة تبرأت من رشوان توفيق واتهمت خادمتها بالسرقة .. لن تصدق من تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - ممثلة موهوبة بالفطرة تنتمي لعائلة فنية بدأت حياتها الفنية من باب الإعلانات، هي الفنانة بثينة رشوان تعتبر واحدة من أبرز النجمات في فترة التسعينيات من القرن الماضي وكانت من ضمن فتيات أحلام الشباب، تمتلك كاريزما عالية ومكانة كبيرة في قلوب الجمهور والوسط الفني، واجهت العديد من الأزمات في حياتها الشخصية كان أبرزها سرقة خادمتها مشغولاتها الذهبية وفشل زيجاتها الأربعة.

اسمها بالكامل بثينة رشوان مصطفى ليست ابنة الفنان القدير رشوان توفيق كما يعتقد العديد من جمهورها، كما صرحت في أكثر من لقاء أنها ليست ابنة الممثل رشوان توفيق بل ابنة الفنان الراحل رشوان مصطفى وهو الذي ساعدها على دخول عالم الفن، ولم تدرس في المعاهد التمثيلية أو اي اكاديمية فنية.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

ولدت بثينة رشوان في 21 ديسمبر عام 1972، تخرجت من معهد علوم الإدارة والحاسب الآلي، عاشقة للتمثيل منذ نعومة أظافرها حيث شاركت وهي طفلة في فيلم "حكمت المحكمة" عام 1981، وبعد تخرجها من المعهد بدأت خطواتها الفنية من خلال عملها في الاعلانات وأصبحت واحدة من أشهر موديل إعلانات في مصر.

المخرج الراحل رضوان أول من اكتشفها وقدمها بدور سعاد في فيلم "ليه يا بنفسج"، ثم توالت أعمالها الفنية في السينما والدراما والمسرح ومن أشهر أعمالها التلفزيونية مسلسل "الإمام الغزالي" و"9 جامعة الدول" و"أولاد الحلال" و"شرف فتح الله" و"آدم وجميلة" و"حبيب الروح" و"العطار والسبع بنات" و"حمزة وبناته الخمسة" و"السيرة الهلالية" و"هوانم جاردن سيتي".

شاركت في عدد قليل من الأفلام وأبرزها، فيلم "عنتر زمانه" و"بنات في ورطة" و"حالة اشتباه" و"ليه يا بنفسج" و"طرح الصبار".

اتهمت بثينة رشوان خادمتها في عام 2009 بالسرقة، حيث قامت بسرقة مشغولاتها الذهبية وذهبت لبيعها لأحد أصحاب محلات الذهب بحي الجمالية والذي شك أمرها وبلغ عنها الشرطة فألقت القبض عليها واعترفت بالسرقة.

تزوجت أربعة مرات ولكن الطلاق كان نهاية جميع الزيجات وكانت صاحبة أسرع طلاق في الوسط الفني حيث لم يستمر زواجها الأخير سوى أربعة أشهر، ولديها 4 أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 24 وأصغرهم 6 سنوات وهم عمر ودنيا وكريم وبوسي.

المصدر: الموجز