عوض تاج الدين يفجر مفاجأة عن متحور “أوميكرون”: المصاب ينقل العدوي إلى 14 فردًا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن أعراض متحور أوميكرون ليس أصعب من المتحورات الأخرى ولكن الأصعب أنه مُعدي بطريقة كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، «أن هناك مثلا بأن مصاب الانفلونزا الواحد يعدي شخصان، ومصاب الكورونا يعدي عدد 4، أما أوميكرون يعدي أكثر من 14 شخص ولذلك نرى أرقام فلكية في أعداد الإصابات».

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن عدد الجراعات الخاصة بلقاحات كورونا التي استقبلتها مصر 121.2 مليون جرعة حتى 26 ديسمبر. وتابع، أن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح جيد مقارنة بالمرحلة الأولى، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى رقم 600 ألف، ولكنه يستهدف الزيادة مستقبلا والوصول إلى كل الأعداد.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقائية، أن لقاح كورونا مثل تطعيم الانفلونزا الموسمية يعمل من 6 إلى 9 أشهر، ولذلك نعطي الجرعة التنشيطية كل 6 أشهر.

اقرأ أيضا

“مش هناخد ديه ومحدش هيشترينا بفلوسه”.. انهيار أهالي ضحايا طلاب حادث الشيخ زايد في المحكمة

دنيا سمير غانم تؤدي العمرة مع شقيقتها في عيد ميلادها: يوم صعب أوي عليا

مي عز الدين تثير قلق متابعيها في الساعات الأولى من العام الجديد: “يا رب ماتستهلش عملية”

لورا زوجة شريف منير تتراجع عن الاعتزال وتعود بعد غياب 20 عامًا (صور)

تامر حسني عن تقليد صوت بهاء سلطان وسوسن بدر: كنت بتصرف وبنقذ موقف (فيديو)

مصدر مُقرب يكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب