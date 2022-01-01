بعد اعتزاله الغناء.. أدهم نابلسي يؤم المصلين بصلاة العشاء (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - في أول ظهور للمطرب المعتزل أدهم نابلسي بعد إعلانه اعتزاله الفن، ظهر وهو يؤم المصلين في أحد المساجد.

وانتشر مقطع فيديو لشاب يقف إماما للمصلين ووضح مصوره أنه أدهم نابلسي.

وفاجأ أدهم نابلسي جمهوره بقرار اعتزاله الغناء، ليثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين لمبرراته للقرار.

ظهر أدهم نابلسي في فيديو عبر قناته على “يوتيوب” ليعلن عن قراره وتحدث عن قناعته بحرمانية الغناء وأنه عمل لا يرضي الله، معلنا اعتزاله الغناء بشكل نهائي وثقته في أن هذا القرار سوف يلقى استحسان الجمهور

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