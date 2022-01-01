مي عز الدين تحسم قرارها بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة: “خلاص مابقتش قدها”

ابو ظبي - احمد الجزار - حسمت الفنانة مي عز الدين قرارها بإجراء عملية جراجية هذا العام لإزالة المرارة بعد الاَلام التي تعرضت لها بسببها خلال السنوات الأخيرة.

وكتبت مي عبر حسابها على “إنستجرام”: “شكرًا على سؤال الجميع عدت النهاردة أحسن وبإذن الله هعملها السنة دي لأني ما بقتش قد كرايزتها أكتر من كدا من أيام عمر وسلمى ٢ وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح إنها لازم تتشال الحمد لله”.

وتصدرت الفنانة مي عز الدين تريند مصر على تويتر، بعد إعلانها عن حالتها الصحية، وخاصة بعد أن داهمتها آلام المرارة، وإعلانها عن مخاوفها من إجراء عملية جراحية إذا استمرت آلامها.

وكتبت مي عز الدين عبر إنستجرام قائلة: “كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية، بإذن الله أنا واخدة مسكنات قوية ولسة هناك دلوقتي من الوجع طول الليل يا رب بكره مستاهلش العملية”.

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