محمد رمضان يكشف سبب العند في قضية الطيار: هددني وقالي هلجأ للسوشيال ميديا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان محمد رمضان، على انتقادات بعض الجمهور له بسبب القضية الشهيرة الخاصة بـ الطيار أشرف أبو اليسر، حيث تسبب رمضان في أزمات عديدة للطيار وإيقافه عن العمل وبعد ذلك وفاته.

قال محمد رمضان خلال بث مباشر على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: فكرة لوي ذراع وأنك تأخذ حاجة من حد بطريقة فيها ابتزاز ده مش ثقاتنا ولا تربيتنا إحنا صعايدة وشعبيين نساعد الناس بكل الحب والاحترام.

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وتابع محمد رمضان: امال حد يهددك ويقولك لو مدفعتش حاجة معينة هلجأ للنت والسوشيال ميديا هتقوله روح أعمل كده، وما دام القضية وصلت للقضاء العادل يبقى خلاص موضوع ينتهى في القضاء، في حالة الموضوع يخرج بعيد عن القضاء، نرجع لنقطة الصفر أن الشيء اللي بتهديه لطرف الآخر يكون نابع بكامل حريتك مش بطريقة فيها أمر.

أزمة الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان

وعلى جانب آخر، أيدت محكمة النقض، قرار المحكمة الاقتصادية بإلزام محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، في القضية المعروفة إعلامية بأزمة كابينة الطائرة.

وكشفت الحيثيات أن محمد رمضان قاد حملة تشهير ممنهجة ضد الطيار لتضليل الرأي العام، قاصدا النيل من سمعته بين أصدقائه وفي جميع الأوساط الفنية والاجتماعية وجميع طبقات المجتمع المصري والعربي على نحو ساقة تفصيلا بصحيفة دعواه حسبما سلف، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت بأسباب الحكم المتقدم في الدعوى الأصلية إلى أن المدعي فرعها قد نشر صورا شخصية لخصمه دون الحصول على إذنه، بما تتوافر به في حقه أركان المسئولية التقصيرية المستوجبة التعويض المقضي به، ومن ثم فينتفي عن خصومة المدعي عليه فرعيا.

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