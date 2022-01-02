أسرار النجوم: تفاصيل مؤلمة للغاية: عندما أفصحت الفنانة الحسناء شريهان عن آلامها وكيف مكثت 21 دون أن تستطيع قضاء حاجتها

الرياض - محمد الاطلسي - قصة مؤلمة في حياة الفناة المصرية التي وصفت بالأجمل في عالم الفن والسينما .. وتأتي مستجدات هذه الواقعة على الرغم من حياة الشهرة والنجومية التي يعيشها بعض الفنانين إلا أن حياتهم الشخصية قد لا تكون بهذا القدر من الصخب.

وكشف الكاتب الصحفي طاهر البهي عن لقاء نادر جمعه بالفنانة شيريهان ، مؤكدا أنها كشفت له الجانب الحزين من حياتها.

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وقال البهي إن شريهان أجرت معه حوارا صحفيا وقالت له إنها على الرغم من الشهرة والفن والإرث الذي حصلت عليه من والدتها إلا أنها ليست سعيدة .

وقالت شيريهان إن حزنها يرجع إلى كثرة الشائعات التي تطاردها وتجعل الناس يقولون عنها الكثير من الكلام المؤلم .

وذكرت شيريهان واقعتين ، الأولى حين تعرضت للتهديد من بعض الجماعات الإرهابية آنذاك وهو الأمر الذي جعلها تخرج دائما من منزلها متخفية وتعيش في مخاوف دائمة.

وأضافت: الواقعة الثانية شائعة جعلتني أفكر في الاعتزال ، فحين تعرضت لمشكلة صحية منعتها من القدرة على قضاء حاجتها لمدة 21 يوما وحين ذهبت إلى الأطباء تفاجأت بشائعة تقول إنها تعرضت للاغتصاب من شخصين غير مصريين وإنها عادت إلى مصر لإجراء جراحة للتغلب على هذه المشكلة.