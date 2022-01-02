24 يناير.. وائل الفشنى يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية

يحيى المطرب وائل الفشنى حفلا غنائيا يوم 24 يناير الحالى بدار اوبرا الاسكندرية على مسرح سيد درويش وذلك فى إطار الحفلات التى تقيمها الاوبرا على مدار العام. وطرحت دار الاوبرا تذاكر الحفل التى انقسمت الى ثلاث فئات وهى 65 جنيها، و85 جنيها، و110 جنيهات.

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