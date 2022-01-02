مايلى سايرس تتعرض لموقف محرج على المسرح.. تفاصيل

تعرضت النجمة العالمية مايلى سايرس الى موقف محرج أثناء حفلها الذى اقيم ضمن احتفلات راس السنة وذلك اثناء تواجدها على خشبة المسرح فى نيويورك.
وأثناء اندماج مايلى سايرس فى الغناء ورقصها على المسرح سقطت ملابسها العلوية ولكن سرعان ما تداركت النجمة العالمية الموقف وامسكت بملابسها وغادرت المسرح لارتدجاء ملابس اخرى.
وعند عودة مايلى سايرس الى المسرح مجددا خاطبت الجمهور قائلة : “الجميع ينظر إلى الآن بالتأكيد.. ما زلت أرتدي معظم الملابس التي ارتديتها على خشبة المسرح”.
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