محمد عز يروج للحكاية الجديدة من مسلسل نصيبي وقسمتك

شارك الفنان محمد عز، متابعيه، بالبوستر الدعائي للحكاية الجديدة من مسلسل نصيبي وقسمتك بعنوان “وانسى روحي وياك”. ونشر محمد عز البوستر الدعائي لحكاية “وانسى روحي وياك”، من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، معلقًا: “بسم الله حكاية وانسي روحي وياك من مسلسل نصيبي وقسمتك.. من انهارده ان شاء الله علي قناه on الساعة 8.. كرمك يارب وتوفيقك”.

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