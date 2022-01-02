هند صبرى تبدأ تصور مهب الريح بعد شهر رمضان المقبل

قررت الشركة المنتجة لمسلسل “مهب الريح” الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى البدء فى تصوير العمل بعد شهر رمضان المقبل. ويجرى حاليا المخرج عصام عبد الحميد اختيار باقى أبطال العمل والذين يشاركون فى المسلسل مع هند صبرى حيث استقر حتى الان على الفنان محمد علاء والعمل يتكون من 45 حلقة.

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