23 يناير.. الموسيقار عمر خيرت يحيى حفلا بالأوبرا المصرية

يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا يوم 23 يناير الجاري ضمن الأنشطة الفنية لدار الأوبرا المصرية التى تقيمها على مدار العام. وكان الكاتب الصحفي محمد الشماع، أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن توقيع عقد كتابه الجديد "المتمرد" مع دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، والكتاب عبارة عن ذكريات الموسيقار عمر خيرت، الذي حرص على حضور توقيع الكتاب.

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