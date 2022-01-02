دار الشروق تصدر كتاب ”في قلب الأحداث” لوزير الخارجية السابق نبيل فهمي

صدر حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب "في قلب الأحداث" لمؤلفه نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، والذى سيشارك ضمن إصدارات دار الشروق فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ53.

ويستعرض كتاب "فى قلب الأحداث" نصف قرن من الأحداث الدولية والإقليمية والوطنية تابعها مؤلفه نبيل فهمي عن قرب؛ بصفته مواطنًا طموحًا وشاهدًا مباشرًا وممارسًا دبلوماسيًّا ومسئولًا سياسيًّا.

ويكشف الكتاب تفاصيل نشأة نبيل فهمي؛ نظرًا إلى كونه نجلًا لدبلوماسي مخضرم ووزير خارجية مرموقًا في لحظات حرجة من تاريخ الأمة، ثم عضوًا في مكتب رئيس الجمهورية للاتصالات، ودبلوماسيًّا في بعثات وسفارات مصرية عديدة، ومستشارًا سياسيًّا لوزير الخارجية، ثم سفيرًا لمصر في اليابان والولايات المتحدة، ووزيرًا للخارجية.

كما يتناول كتاب "فى قلب الأحداث" أحداث عقود حافلة، شهدت نجاحات وإخفاقات عملية السلام بين العرب وإسرائيل، وسباق تسلح مخيفًا في الشرق الأوسط، وانتهاء الحرب الباردة بين الدول الكبرى، والاجتياح العراقي للكويت، وكارثة سقوط طائرة مصر للطيران أمام السواحل الأمريكية، وتوغل الإرهاب في أنحاء مختلفة من العالم، وما أعقبها من أحداث في أفغانستان وتفجيرات 11 سبتمبر وغزو العراق.

ويكشف أسرار ما قبل ثورة 25 يناير 2011 وصولًا إلى 30 يونيو 2013 وانضمام المؤلف إلى الحكومة المصرية وزيرًا للخارجية، مساهمًا في التصدي للتحديات التي تواجه مصر في الداخل وحماية استقلالية القرار السيادي في المجال الخارجي.

ويطرح نبيل فهمي بشفافية تامة رؤيته للأحداث الهامة والتاريخية من زاويا مختلفة مستعرضًا تجاربه وأفكاره من خلال تسجيل وتقييم الوقائع التي شاهدها أو شارك فيها دون مواربة ولا مجاملة.