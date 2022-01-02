مي عز الدين تكشف تطورات حالتها الصحية

طمأنت النجمة مي عز الدين جمهورها بعد الكشف عن حالتها الصحية أمس، حيث أعلنت إصابتها بآلام فى المرارة، مؤكدة أنها حسمت موقف إجراء الجراحة العام الحالي دون تحديد موعد بعينه، لعدم قدرتها على تحمل تلك الآلام أكثر من ذلك، موضحة أنها تعاني منها منذ تصوير فيلم عمرو وسلمي 2 عام 2002.

وكتبت مي عز الدين عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، "شكرا على سؤال الجميع، عدت، وانهاردة أحسن، وبإذن الله هعملها السنة دي لأني مابقتش اد كريزاتها أكتر من كدة، من (عمر وسلمى 2) وأنا بحاول أعيش بيها بس واضح أنها لازم تتشال الحمدلله".

وكانت مي عز الدين كشفت أمس عن شعورها بآلام فى المرارة، مع أول أيام العام الميلادى الجديد، ومن الممكن أن تقوم بسببها بإجراء عملية جراحية، مؤكدة أنها لم تنم من الآلام طوال الليل وأنها اعتمدت على تعاطى أدوية المسكنات على أمل العلاج بدلاً من الجراحة.

وكتبت مى، عبر ستورى حسابها على إنستجرام: "كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12، لو استمرت عملية بإذن الله"، موضحة: "أنا واخدة مسكنات قوية ولسه هنام دلوقتى من الوجع طول الليل، يارب بكره متستاهلش العملية".

وسبق وقررت الفنانة مى عز الدين، استقبال العام الجديد بنيولوك، وشاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، صورة لها بعد قص شعرها، وكتبت: "وادى الشعر قصيناه، يا رب ماندمش كالعادة فى خلال يومين بالكثير"، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهورها.

وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغنى ونيقولا معوض وسوسن بدر، مى سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، محمد على رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، ياسمين رحمى، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.