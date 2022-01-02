شاهد.. سلمي أبو ضيف تستقبل 2022 على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت سلمى أبو ضيف، في الصورة بدون مكياج، وعلقت قائلة:" hi 2022 “.

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