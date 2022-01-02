ماجد المهندس يعلن موعد طرح أحدث أغانيه مشتاقلك

نشر ماجد المهندس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”: “مشتاقلك اليوم الساعة 16:00 بتوقيت السعودية على روتانا يوتيوب، من كلمات: المستشار تركي آل الشيخ، الحان: نواف عبدالله، توزيع: احمد صالح، مكس وماستر: جاسم محمد”. كلمات أغنية مشتاقلك وتقول كلمات الأغنية: شلونك حبيبي مشتاق لك مر عمري كله حبيبي وأنا أتخيلك شلونك حبيبي مشتاق لك مر عمري كله حبيبي وأنا أتخيلك بعدك ملاني جـروح وفكرة تجي وتـروح متقول لي ويـن أروح لو أحتاج لك بعدك ملاني جـروح وفكرة تجي وتـروح متقول لي ويـن أروح لو أحتاج لك شلونك حبيبي مشتاق لك مر عمري كله حبيبي وأنا أتخيلك آه، آه آه كل شيء بحياتي من غرامك ما سلم معيشني بين اللحظة واللحظة حلم كل شيء بحياتي من غرامك ما سلم معيشني بين اللحظة واللحظة حلم أنام أحلم بيك أصحى أفكر بيك إرحمني الله عليك أنا عايش إلـك أنام أحلم بيك أصحى أفكر بيك إرحمني الله عليك أنا عايش إلـك شلونك حبيبي مشتاق لك مر عمري كله حبيبي وأنا أتخيلك بعدك ملاني جـروح وفكرة تجي وتـروح متقول لي ويـن أروح لو أحتاج لك بعدك ملاني جـروح وفكرة تجي وتـروح متقول لي ويـن أروح لو أحتاج لك شلونك حبيبي

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