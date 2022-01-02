قطاع المتاحف ينفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن غرق متحفي شرم...

ايماءا الى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن غرق متحفي شرم الشيخ و الغردقة من جراء الأمطار التي شهدتها جمهورية مصر العربية أمس، أكد الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن المتحفين لم يمسسهما أي ضرر وكذلك القطع الأثرية بهما.
وأضاف أن كافة المتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية لم يمسها أي ضرر من جراء مياه الأمطار وأنها تستقبل زوارها بشكل طبيعي، مشيرا الى أن هناك غرفة عمليات تم تشكيلها من المجلس الأعلى للآثار بقطاعاته المختلفة لمتابعة كافة المواقع والمتاحف الأثرية علي مستوي الجمهورية أول بأول خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية.
وناشد الأستاذ مؤمن عثمان جميع وسائل الإعلام الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحرص والدقة قبل نشر أية أخبار مثل هذه الشائعة والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
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