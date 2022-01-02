نيللي كريم تذهب لطبيب نفسي في مسلسل فاتن أمل حربي

مشاهد قليلة انتهت من تصويرها الفنانة نيللي كريم في المسلسل الجديد فاتن امل حربي المقرر ان يتم عرضه خلال سباق رمضان المقبل.

وترددت الفنانة نيللي كريم علي طبيب نفسي خلال احداث العمل نظرا لما تتعرض له خلال احداث العمل، وجمعت المشاهد الأولى التي تم تصويرها كل من نيللي كريم وشريف سلامة.

وأن الفنان نيللي كريم تجسد شخصية موظفة في مصلحة حكومية، تعاني من اضطراب نفسي في حياتها، ومتزوجة من الفنان شريف سلامة ولديها طفلين، ولكن تنشأ بينها وبين زوجها خلافات كثيرة تصل إلى طلاقها، وتتغير حياتها بشكل كبير إلى أن تصبح سيدة أعمال، ويحاول زوجها العودة لها إلا أنها ترفض العودة له.

فاتن أمل حربي" من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت، وجار التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

وكانت قد حسمت الفنانة نيللي كريم، لأول مرة الجدل حول حقيقة حملها، وذلك ردًا على الكثير من تساؤلات جمهورها فى الأونة الأخيرة عبر “فيس بوك”.

فى هذا السياق، ردت “نيللي” على حقيقة حملها فى تصريح برنامج “et بالعربي” قائلة: “أنا ممكن أكون تخنت شوية عادي وطبيعي، وبالنسبة للشائعات آخر همي خليها تطلع عادي”.

وكانت الفنانة نيللي كريم، علقت على أزمة انفعال زوجها على أحد المعجبين خلال حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائي فى تونس، قائلة: " أثناء خروجي من قاعة المهرجان فوجئت بأحد المعجبين يجري ورايا وطلب التصوير معي وحدث نوع من الارتباك، وهو ما قطع الفستان وكان فى حالة هرجلة".

وتابعت فى مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر"، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية "إم بى سى مصر": " شعرت وقتها بأني عايزة أخرج بسرعة وأركب العربية وأرجع على الفندق ولم أتحدث عن الواقعة نهائيا لكني فوجئت بهجوم عليا وبدون سبب وكان معي الناقد طارق الشناوي وشاهد على ذلك".

وتابعت: " فى كلام كتير بيتقال عن اللى حصل فى تونس ولم يحدث شيء سوى ما قولته وسافرت فى ميعادي ولم يكن هناك مشكلة أثناء كلمتي فى حفل الختام، وأنا بحب الشعب التونسي وتربطني ببعض منهم علاقات قوية".

وانتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل للفنانة المصرية نيللي كريم خلال مهرجان قرطاج السينمائي في تونس، الذي تم تكريمها فيه، يظهر انفعال زوجها هشام عاشور، على معجبيها.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة قناة "قرطاج بلاس" لحظة انفعال لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، زوج نيللي كريم، على عدد من معجبي زوجته نيللي، أثناء محاولتهم التقاط الصور معها، حيث قال بصوت عال: "مفيش صور..مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي"، وبعدها أخذ بيد نيللي كريم، مغادرين المكان الذي كانا يقفان فيه.