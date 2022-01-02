أسرار النجوم: بعد طلاقها الأخيرة .. لن تصدق عدد زيجات المطربة شيرين عبد الوهاب والمفاجأة في هوية والد ابنتيها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، لتصدر الترند على محركات البحث بعد واقعة انفصال شيرين عن زوجها المطرب حسام حبيب , ووفقا لما تداولته مواقع اخبارية عدة منها مجلة “نورت” نرصد لكم عدد زيجات وأبناء المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد تحدثت خلال لقاء سابق شهد استضافتها لبرنامج “تخاريف” مع الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني عبر قناة “إم بي سي” عن تفاصيل زيجاتها قبل آخر أزواجها المطرب حسام حبيب.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

مدحت خميس :

وكانت أول زيجة للنجمة شيرين عبدالوهاب كانت من الموزع الموسيقي المعروف مدحت خميس وتمت بعد شهرة شيرين عبدالوهاب بعدة سنوات قليلة، ولم ينتج عن تلك الزيجة أطفال كما أنها لم تستمر كثيرًا.

شيرين عبدالوهاب وزوجها الأول مدحت خميس وتحدثت شيرين عن خميس مرات قليلة، وقالت إنها تزوجته لكي تتخلص من الزن الذي فرضه عليها وأن الزيجة كانت محكوم عليها بالفشل من البداية واستمرت لأنه كان دائما ما كان يهدد بالانتحار لو انفصلا عن بعضهما البعض.

محمد مصطفى :

أما عن الزوج الثاني للفنانة شيرين عبد الوهاب فهو الموزع الموسيقي الشهير محمد مصطفى الذي يعتبر الحب الأبرز في حياة شيرين، وكانت هي التي طلبت الزواج منه وتمت الزيجة وأنجبا طفلتين هما :”هنا ومريم”.

ثم نشب الخلاف بينهما بعد 5 سنوات من الزواج. وتردد أن السبب في ذلك هو خيانته لها. لكن الفنانة الشهيرة نفت الأمر في أكثر من لقاء تلفزيوني مؤكدة أن القسمة والنصيب وراء انفصالهما، وكانت تريد العودة له مرة أخرى وتوسط الفنان محمد هنيدي للصلح إلا أن هزيمة نادي الزمالك يومها كانت السبب في عدم إكمال التصالح.

حسام حبيب :

وكشفت شيرين في لقائها مع وفاء الكيلاني ببرنامج “تخاريف” أنها هي التي طلبت من حسام حبيب الزواج، خلال جلسة جمعتهما سويا ورد عليها حسام بأنه كان سيطلب منها ذلك الأمر لولا أنها سبقته، وأشارت إلى أنها تتمنى الإنجاب من حسام.