مغني الغزالة رايقة: نفسي أغني مع تامر حسني وأمثل مع أحمد حلمي

أكد الطفل محمد أسامة، مغني أغنية "الغزالة رايقة" في فيلم "من أجل زيكو" التي تصدرت تريند "يوتيوب" خلال الأيام الماضية، سعادته من النجاح الذى حققه الأغنية، قائلا: "لم أكن أتوقع نجاح أغنية الغزالة رايقة بهذه الصورة الكبيرة وسعدت جدا بذلك ونفسي أغني مع تامر حسني، وأمثل مع أحمد حلمي".

وأشار الطفل محمد أسامة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، إلى أن أول شخص اكتشف صوته كان مدرسة العربي في المدرسة، وبعد نجاح الأغنية احتشد حوله زملاؤه في المدرسة، مضيفا: "غنيت في مسابقات وفرحت جدا بالأغنية وكل شويه أصحابي يغنوا معايا الأغنية".

وقال إنه حاليا لا يعمل في شيء جديد بعد أغنية "الغزالة رايقة" في فيلم "من أجل زيكو"، معبرا عن حبه للمطرب الكبير محمد عبد المطلب وترديده باستمرار لأغنية ساكن في حي السيدة، وأنه حاليا يدرس في الأوبرا لتعليم فنون الغناء.

أغنية "الغزالة رايقة" من فيلم الفنان كريم محمود عبد العزيز "من أجل زيكو"، وهي من كلمات منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

فيلم "من أجل زيكو" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، كما أنه سيظهر فيه عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتجسد الفنانة منة شلبي، دور فتاة من منطقة شعبية، وتدور بينها وبين أبطال العمل الكثير من الأحداث والمغامرات.