سمية الخشاب تنصح الجمهور بأكل الكوارع

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى، مؤكدة أنها في مرحلة لا تحتاج فيها أي شخص، وأنها سعيدة بحياتها الآن.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "كلام الناس"، على قناة "MBC مصر": "أنا رايقة جدا، ولا أشعر بالوحدة أو الضيق، على العكس مستمتعة بحياتي، ولدي مليون شيء لأقوم به، هيعطلني يا ست الكل".

ورفضت سمية تبريرات بعض الرجال بأن أسباب الخيانة تكون تقصير من المرأة، موضحة أن إذا كان هناك تقصير فكما كان الارتباط بينهما بالمعروف يجب أن يتركها بالمعروف، رافضة أيضا تعبير "نزوة"، مضيفة "أنا متسامحة لكن هناك أمور لا يمكن التسامح فيها".

وكشفت عن النظام الغذائي الذي بدأت مؤخرا اتباعه في وجبة الغداء، ونصحت بأكل الكوارع خاصة في فصل الشتاء.

وذكرت: "مؤخرا احترمت نفسي وبقيت أهتم بصحتي وأملا بطنى بطبق السلطة عشان أشبع.. قبل كده كنت بضرب مكرونة بالبشاميل ومحاشي زي ما قلبك يحب".

ونوهت سميت الخشاب: "أنصح كل الناس بما إننا في الشتا بالكوارع وخصوصا الرجلين الأمامية للبقرة، هاتوها واغسلوها كويس جدا، وادخلوا على يوتيوب هتلاقوا طرق كتيرة جدا للكوارع. مفيدة جدا لو بتشتكوا من آلام الظهر والعظم والمفاصل، وكلها كولاجين أنا من ساعة ما بدأت آكل كوارع وضعي إتغير".

وجهت الفنانة سمية الخشاب، رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة: "أنتي قوية وهتعدي المحنة دي، الحياة مبتقفش على حد، وفيه أمل خصوصا إنك ست ناجحة وعندك بنات".

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان، إخراج محمد سلامة، وشارك في بطولته سيد رجب، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، هبة مجدي، رياض الخولي، عبير صبري، محمد ريحان.