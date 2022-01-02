201 مليون دولار ايرادات فيلم الأنيمشن Encanto

حقق فيلم الأنيمشن Encanto إيرادات وصلت إلى 201 مليونًا و508 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 24 نوفمبر من العان الماضى 2021 بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 90 مليونًا و608 آلاف دولار بدور العرض الأمريكية، و110 ملايين و900 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد في عائلتها التي لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيًا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.

كما يبدو أن أزمة سكارليت جوهانسون وشركة ديزنى انتهت بصورة كاملة بعدما وصلت إلى ساحات المحاكم ومقاضاة النجمة الشهيرة للشركة بالإضافة لطلب تعويض مالى ضخم وصل لـ 100مليون دولار بعدما عرضت الشركة الفيلم في المنصات دون التعاقد معها على ذلك.

موقع ديلى ميل خلال تقرير له أكد أن النجمة الشهيرة ورغم تلك الأزمات إلا أنها لا تزال محافظة على علاقتها بود مع رئيس الشركة، والدلالة على ذلك تحضيرهم حالياً بصورة سرية على فيلم جديد سيعلنون عنه قريبًا.

وأضاف التقرير أنه ورغم حل الأزمة الشهر الماضى بدفع ديزنى مبلغ كبير لـ سكارليت جوهانسون لتسوية النزاع، إلا أنه لم يتوقع أحد أن يتطور الأمر لعملها مع الشركة بسرعة، بعدما أعلن الموقع عن اتفاقهم بشكل مبدئى على فيلم جديد بانتاج ضخم يعلنا به انتهاء الأزمة تماماً وعدم وجود أى آثار لها.

وكانت سكارليت أكدت أنها لم تكن على علم بالمرة بأن فيلم الأرملة السوداء سيتم طرحه على شاشة منصة ديزنى بالتزامن مع عرضه بدور العرض، وهو ما اعتبرته خرقًا للتعاقد الذى كان ينص على أن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض فقط، وهو ما أثر على العمل بعدما أحجمت فئة كبيرة ممن أتيح لها مشاهدته على المنصة من الذهاب إلى السينما وبالتالى قلصت أرباحه بشباك التذاكر.

وهو الأمر الذى يؤثر بكل تأكيد على أرباح سكارليت التى كان لها نصيب من الأرباح، وبالتالى فإنها اعتبرت ما حصل تأثيراً مباشراً على نسبة أرباحها من العمل، لذا طالبت بتعويض وصل إلى 100 مليون دولار وفقًا لموقع ماركا.