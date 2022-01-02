أشرف عبد الباقى دكتور نفسى فى مسلسل ”أنا وهى”

يقدم النجم أشرف عبد الباقى، شخصية دكتور نفسى اسمه "شيرين حلاوة" خلال أحداث مسلسل "أنا وهى" ويلجأ له بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد لحل مشاكلهما وعلاجهما.
مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.
وتدور أحداث المسلسل عن معاناة بطلا العمل أحمد حاتم وهنا الزاهد، من مشاكل نفسية، حيث أن هنا الزاهد لديها عقدة من الرجال وتكرههم بشدة، بينما يعاني أحمد حاتم من بعض الهلاوس والتخيلات، ويذهبان للعلاج عن طبيب نفسي يجسده الفنان أشرف عبدالباقي، ثم يتعرفان على بعضهما البعض ويضطران لمساعدة بعضهما.
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