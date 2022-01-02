ياسمين صبري بإطلالة مشابهة لجورجينا رودريجيز

مؤخرا، شاركت الفنانة ياسمين صبري صورا لها من احتفالها بالعام الجديد مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. وظهرت ياسمين صبري بفستان أنيق باللون الفضي، بأكمام طويلة وفتحة كشفت عن ساقها وفوقه بالطو باللون البني وتشبه هذه الإطلالة إطلالة ظهرت بها جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو في ديسمبر الماضي خلال رحلة لها إلى القطب الشمالي احتفالا بالعام الجديد برفقة أبناء كريستيانو رونالدو، حيث ظهرت وهي مرتدية بالطو طويل باللون البني.

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