شاهد.. محمد عبده يمازح عبد المجيد عبدالله

تصدر النجمان السعوديان محمد عبده وعبد المجيد عبدالله، تريند جوجل بالسعودية وذلك بعد مشاركتهما فى احتفالات السعودية بموسم الرياض وذلك في إطار احتفالات رأس السنة.
وخطف محمد عبده وعبد المجيد عبد الله، الأنظار إليهما بعد ظهورهما على المسرح سويا حيث كل منهما مازح الأخر وتبادلا الحوار.
ووجه عبد المجيد عبد الله رسالة إلى جمهوره فى العام الجديد مع صديقه محمد عبده، متمنيا أن يكون عاما سعيدا وأن يعود مرة أخرى إلى الحفلات بعد غياب بسبب ظروفه الصحية.
ورد محمد عبده على عبد المجيد عبدالله: “ايه ظروف الصحية وانا شيفك أمامي زى الجنى”.
ورد عبد المجيد عبدالله قائلا: “أعانى من التهابات في الأذن الداخلية تتسبب لى فى عدم اتزان عند الوقوف على المسرح”.
ومازحه محمد عبده، الفنان عبد الحميد عبدالله: “لو اصفعك على اذنك تصبح بصحة جيدة".
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