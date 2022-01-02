تعرف على حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام

أكد المنتج الفني عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام أن الأخبار التي تداولت حول اعتزال الزعيم لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يعلم من أين تظهر هذه الأخبار.

وقال ان عادل إمام حاليًا يقرأ عددا من السيناريوهات التي من المفترض أن يستقر على إحداها خلال الفترة المقبلة.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام أكد أن حالة الفنان الصحية جيدة وكل ما نشر حول تدهور حالته الصحية لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأخبار تؤثر عليه بالسلب عندما يقرأها.

وقال إن عادل إمام دائما ما يداعب أحفاده، ويقرأ عددا من السيناريوهات في الوقت الحالي، لحسم موقفه من سباق رمضان 2022 حتى الآن، ومن الممكن أن يشارك فيه.

وأضاف: لا أعلم من المستفيد من ترويج هذه الشائعات حول عادل إمام الذى أسعد الجمهور لمدة 40 عامًا.

وكانت قد انتشرت منذ فترة عدد من الشائعات حول إصابة الفنان عادل امام بفيروس كورونا، كما زادت الشائعة انتشارا نظرًا لغياب الزعيم عن الأضواء منذ فترة طويلة، وإقامته طوال أشهر الصيف الماضي بمنزله بمنطقة الساحل الشمالي.

ورد المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، على ما أثير وتردد الفترة الأخيرة بشأن اعتزال الزعيم الفن بسبب اختفائه عن المشهد التمثيلي.

الشائعات تطارد عادل امام

وكانت هناك عدد من الشائعات طاردت الزعيم عادل إمام أكثر من مرة خلال الفترات السابقة، وكان آخر الشائعات التي تعرَّض لها الزعيم عادل إمام إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن تم نفي من قِبل أبنائه.

ولحقت به شائعة الوفاة أكثر من مرة، مما جعله يخرج ويرد في إحدى المرات: "أما أجي أموت هقول للجميع، أنا لسه عايش، ليه الناس مستعجلة موتي"، ولم تكن مرة واحدة أو اثنين بل أكثر من 5 مرات طالته فيها شائعة الوفاة.

ولم تكن الشائعات المطارِدة للفنان عادل إمام بجديدة عليه، أو وليدة الفترة الأخيرة، ولكن الزعيم اعتاد مثل هذه الشائعات والتي كان من أغربها على الإطلاق تلك الشائعة التي ترددت منذ سنوات، أنه أصبح لديه ثروة طائلة تفوق ثروة رئيس الجمهورية حينها محمد حسني مبارك، وأن لديه استعدادًا بأن يُسدد ديون مصر كاملة ولكن مقابل أن تنزع صورة الأهرامات من الجنيه المصري ووضع صورته.

و قال أحد المقربين من الفنان عادل إمام أنه يدرس أحد السيناريوهات الدرامية من تأليف أحد الشباب ليظهر به خلال خريطة مسلسلات رمضان 2022.

وكان الزعيم عادل إمام قد حرص على تهنئة نجله رامي إمام بافتتاح المطعم الخاص به، وحضر الافتتاح لكنه غادر المقر سريعًا.