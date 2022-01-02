الأربعاء المقبل.. طرح فيلم الجريمة بجميع دور العرض

قررت الشركة المنتجة لفيلم الجريمة للنجم أحمد عز طرح الفيلم بدور العرض المختلفة يوم الأربعاء 5 يناير الجارى وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه أكثر من مرة.

وينافس فيلم الجريمة للنجم أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني ضمن عدد كبير من الأفلام التى تخوض سباق موسم رأس السنة السينمائي ومنها برة المنهج وريتسا وأبو صدام ومربع برمودة ومن أجل زيكو ومهمة مش مهمة.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم منذ فترة بوسترات منفردة لأبطال الفيلم استعدادا لعرضه، ومن المقرر أن يقيم صنَّاع الفيلم خلال أيام عرضًا خاصًا للعمل بحضور أبطاله احتفالًا بطرح العمل في دور العرض السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الجريمة، في إطار بوليسي تشويقي حول جريمة قتل، وهو بطولة كل من: أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، منة شلبي، رياض الخولي، ونبيل عيسى، ومحمد الشرنوبي، وميرنا نور الدين، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، إنتاج هشام عبد الخالق.

وتدور أحداث العمل في فترة السبعينات، وخلال الأحداث يعاني "عز"، من الهلوسة، ليدخل إحدى المستشفيات، ولكنه يهرب منها، إذ أنه مجرم محترف يرتكب العديد من الجرائم لصالح بعض أصحاب النفوذ، ويتورط في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ويدخل فى صراع مع هؤلاء الأشخاص.