ننشر رسالة نجيب ساويرس للمخرج داوود عبد السيد عن اعتزاله

وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رسالة للمخرج داوود عبد السيد، تعليقًا على اعتزاله الإخراج نهائيًا، بسبب عدم تمكنه من التعامل مع نوعية الأفلام التي يفضلها الجمهور حاليًا، والتي يبحث عنها لأجل التسلية، وفقًا لما أكده داوود عبد السيد عن سبب اعتزاله الإخراج.

وكتب نجيب ساويرس تغريدة على تويتر تعليقًا على اعتزال المخرج داوود عبد السيد قائلا: "كده ولا كده بعد الكيت كات صعب يعمل فيلم اعظمً من كده".

وكان المخرج داوود عبد السيد أعلن عن اعتزاله فقال: "إنه لا يستطيع التعامل مع نوعية الأفلام التي يفضلها الجمهور حاليا، والتي يبحث عنها من أجل التسلية وليس لمناقشة القضايا التي اعتاد أن يطرحها في أعماله".

وكان المخرج داوود عبدالسيد أعلن اعتزاله الإخراج بشكل نهائي، مؤكدًا أنه لا يستطيع التعامل مع نوعية الأفلام التي يفضلها الجمهور حاليًا، جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية له.

وقال المخرج داوود عبد السيد خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج "المساء مع قصواء" على شاشة "CBC": إنه لا يستطيع التعامل مع الجمهور الموجود حاليًا، ونوعية الأفلام التي يفضلها، مشيرًا إلى أن الجمهور يبحث عن التسلية.

وأضاف داوود عبد السيد أن أفلام التسلية تعتبر ممولة بشكل كبير، في الوقت الذي يفضل فيه عبد السيد أن يكون تمويل الفيلم من تذكرة السينما، مؤكدًا أنه يرى أن الجمهور حاليًا أصبح يبحث عن التسلية وليس مناقشة القضايا.

وتابع داوود عبد السيد في تصريحاته الإعلامية عن مشاهد التسلية "في أحد الأفلام يقوم البطل بتحطيم سيارتين على غرار ما يحدث في بعض الأفلام الامريكية، هل هذا الأمر هام؟! أرى أن هذا النوع من المشاهد غرضه التسلية، لا للبحث عن شيء حقيقي في النفس البشرية، ولا فائدة أيضا من مشهد يحمل البطل فيه سلاح آلي ويضرب رصاص، لم أرَ هذه المشاهد في الحقيقة، وخاصة السيارات التي يتم تحطيمها إلا في حالات محدودة".

وقال عبد السيد إن مشاهد العنف مثل تحطيم السيارات والإفراط في استخدام الأسلحة النارية أمر منقول عن السينما الأمريكية، موضحًا أن السينما الأمريكية تقدم فنًا تجاريًا لكن بشكل احترافي وحبكة أقوى.