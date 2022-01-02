الموت يُفجع الفنان كاظم الساهر في شقيقه

ابو ظبي - احمد الجزار - رحل الشقيق الأكبر للفنان كاظم الساهر، الذي يدعى: علي جبار إبراهيم السمرائي، عن عالمنا، منذ قليل؛ وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن حسين جبار، شقيق الفنان كاظم الساهر، وفاة شقيقهما الأكبر علي جبار، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان في محنتهما.

وكتب حسين جبار، منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: شقيقي الأكبر علي جبار إبراهيم السامرائي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

في سياق آخر، يشار إلى أنه من المنتظر أن يحيى كل من النجمة نجوى كرم والنجم كاظم الساهر، حفلًا غنائيًا، في دبى يوم 14 يناير المقبل

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