“ربنا يخليكوا لبعض أنت وإيمي”.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ حسن الرداد في عيد ميلاده

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على تهنئة الفنان حسن الرداد، بعيد ميلاده الـ 38، والذي يوافق اليوم 2 يناير، مُتمنية له أن يكون هذا العام سعيدًا عليه، ويحقق فيه جميع أمنياته، وأيضًا تمنت أن يحفظ له زوجته إيمي سمير غانم من كل شر، وأن يديم عليهما هذه الزيجة، ويسعدهما في حياتهما.

ونشرت دنيا سمير غانم صورة للرداد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: كل سنة وأنت طيب يا سنسن، ويارب السنة اللي جاية تكون حلوة أوي عليك، ربنا يوفقك في كل حاجة بتعملها، وربنا يخليكوا لبعض أنت وإيمي.

من جانبه حرص الإعلامي رامي رضوان أيضًا على تهنئة حسن الرداد، حيث شارك جمهوره بصورة له مع الرداد، عبر ستوري بحسابه الشخصي على موقع إنستجرام، قال فيها: كل سنة وأنت طيب يا حسونة، ربنا يسعدك ويوفقك يارب.

حسن الرداد يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها

كانت قد احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها مساء أمس السبت، وحرص حسن الرداد على تهنئتها، مُتمنيًا لها أن تكون هذه السنة سعيدة عليها، وتحقق فيها جميع أمنياتها.

ونشر حسن الرداد صورة لـ دنيا، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلّق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا أختي، إن شاء الله تكون سنة جميلة، وكلها خير وصحة وسعادة.

حسن الرداد يشارك في موسم الرياض

ويشارك حسن الرداد حاليا في موسم الرياض من خلال مسرحية “في نص الليل” ويشارك في بطولتها غادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبدالرحمن وإخراج عمرو عرفة.

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