بينهم فيرمينو.. ليفربول يفقد 3 من أهم لاعبيه قبل انطلاق مباراة تشيلسي (البث المباشر)

ابو ظبي - احمد الجزار - يستعد فريق ليفربول مساء اليوم الأحد لمواجهة نظيره تشيلسي في مباراة صعبة ومهمة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة بين ليفربول وتشيلسي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من البطولة ويحتضنها ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن.

وتنطلق المباراة بين ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 8:30 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق ليفربول قبل هذه المواجهة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ولكن يملك فريق ليفربول مباراة مؤجلة أمام ليدز يونايتد.

واستبعد نادي ليفربول قبل أقل من ساعتين على انطلاق المباراة 3 لاعبين مؤثرين من تشكيلته.

وأعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه تم استبعاد الحارس البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب من مباراة ليفربول مع تشيلسي اليوم بعد إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها إيجابية.

مشاهدة البث المباشر للمبارة (تنطلق في السادسة والنصف)

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