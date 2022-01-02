هل أصيب بكورونا؟.. سما إبراهيم: “ادعولي للخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي”

ابو ظبي - احمد الجزار - حالة كبيرة من القلق أثارتها الفنانة سماء إبراهيم، الشهيرة بـ أم بسنت، وذلك بعد مطالبتها جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن تمر من هذه الأزمة على خير.

وكانت كتبت سماء إبراهيم منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: الحمد لله، لأول مرة أطلب من حضراتكم أن تدعو لي الخالق أن يعفو عني ويلطف بمحنتي، ما أمر به أختبار أعلم أنه بمشيئة الخالق، وأتعلق بقدراته ولطفه.. أسألكم الدعاء.

واوضحت الفنانة في تصريحات صحفية أنها لم تصاب بكورونا، وقالت: الحمد لله على كل حال، معنديش كورونا، لكن تعبانة شوية.. ادعولي.

وخضعت سماء إبراهيم لبعض الفحصوات الطبية اللازمة، للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث أنها تعاني من التهاب شديد بالحنجرة، وتنتظر حاليًا نتيجة هذه التحاليل.

ومن جانبه، حرص عدد كبيير من جمهور، الفنانة سماء إبراهيم على الدعاء لها، ومساندتها في أزمتها الصحية التي تمر بها، حيث جاءت التعليقات على المنشور كالتالي: ربنا يشفيكي، ألف سلامة عليكِ، سلامتك يا فنانة.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة سماء إبراهيم في الماراثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل ملوك الجدعنة، بطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعاد، وجسدت فيه شخصية أم بسنت، حيث حققت من خلالها نجاحًا كبيرًا في الفترة الماضية.

اقرأ أيضا

سمية الخشاب: بحب الرقص وبعمل فلير وبوتكس وكنت خايفة على زوجة أحمد الفيشاوي (فيديو)

محمد رمضان يكشف سبب العند في قضية الطيار: هددني وقالي هلجأ للسوشيال ميديا (فيديو)

بهاء الدين محمد يهاجم شيرين: المطرب لما يكون فاشل في الكلام واللبس بيخسر جزء من نجوميته

نيللي كريم: كنت فاقدة الأمل في الرجالة.. حظي كان من أزبل لأزبل زي الـ”بكابورت” (فيديو)

لورا زوجة شريف منير تتراجع عن الاعتزال وتعود بعد غياب 20 عامًا (صور)