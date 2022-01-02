أسرار النجوم: أتذكرون الفنانة الجميلة بوسي زوجة الفنان الراحل نور الشريف .. اتفرج إطلالة صادمة لها بعدما تقدمت بالعمر وسرقت السنوات جمالها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - عبر نشطاء مصريون عن صدمتهم الشديدة من إطلالة للفنانة المصرية بوسي، زوجة الفنان الراحل نور الشريف. تظهر من خلالها علامات الشيب والتقدم في العمر واضحة عليها في ظهورها الأول بعد اختفائها لفترة طويلة.

كما وجاء ظهور الفنانة بوسي خلال حضورها في عرض “سينما مصر” للفنان المخرج خالد جلال، وفاجأت متابعيها بهذه الاطلالة بتغير ملامحها بشكل ملحوظ.

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بينما حرص عدد من أبطال العرض على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة من بينهم الفنانة شيماء عباس التي نشرت من خلال حسابها على موقع ”إنستغرام” صورة تجمعها بالنجمة الكبيرة. حيث ظهرت فيها وهي ترتدي نظارة طبية، وتبين وجود تغير في شكلها بكل وضوح.