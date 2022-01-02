أسرار النجوم: كانها فلقة قمر.. لن تصدق كيف ظهرت ياسمين عبد العزيز في ليلة رأس السنة.. جمالها خارق أبهر الجميع ( اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - اتفرج كيف ظهرت ياسمين عبد العزيز في ليلة رأس السنة.. جمالها خارق حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على تهنئة جمهورها على طريقتها الخاصة، بمناسبة احتفالات رأس السنة. ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت قائلة: كل سنة وأنتم طيبين، يا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب، كما أضافت خمسة قلوب باللون الأحمر، بالإضافة لاستخدامها أحد فلاتر انستجرام.

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ومن ناحية أخرى، تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث، بعد ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي، عقب تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، وكشفت ياسمين عبد العزيز خلال اللقاء أنها كانت تعاني من مرض يسمى أكياس الشوكولاتة على المبيض، وأجرت العديد من العمليات الجراحية، لكنها أصيبت بتسمم في الدم. وأشارت ياسمين عبد العزيز إلى أنها لم تكن متفائلة قبل دخولها غرفة العمليات، قائلة: أنا مت فعلًا، وطلبت من أخي الكبير أن يعتني بأبنائي ياسمين وسيف، حيث أنني كنت أشعر بأنني سوف أدخل ولن أخرج مرة ثانية، وبالطبع عندما دخلت كانت حالتي سيئة جدا، خرجت من غرفة العمليات إلى العناية المركزة. مسلسل اللي ملوش كبير وفي سياق مختلف، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز في المارثون الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل اللي ملوش كبير، والذي شاركها بطولته زوجها الفنان أحمد العوضي، وعدد أخر من النجوم أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، دينا فؤاد، محمود عمرو ياسين، خالد الصاوي، وأخرين.