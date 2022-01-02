فاتن موسى عن سبب طلاقها من مصطفى فهمي: خالف كل وعوده ليه ومنها الأمومة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضحت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن المشاكل استمرت بينها وبين طليقها الفنان مصطفى فهمي لمدة سنة ونصف السنة، بسبب مطالبتها له بتنفيذ مجموعة من الوعود.

وفي حوارها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر، قالت فاتن موسى: “كان في مشاكل حياتية يومية لمدة سنة ونص تختص بمطالبتي له إنه ينفذ وعوده واتفاقات اتفقنا عليها من أول الخطوبة ولحد ما اتجوزنا.”

وأضافت: “مصطفى طول الوقت بيروج إن أنا مادية وبتربح منه وطماعة، ما بعرف كيف بينام وضميره مرتاح وهو عاشرني سنتين خطوبة و4 سنين زواج، وعارف البير وغطاه زي ما بيقولوا.”

وتابعت: “أول وعد هو الأمان، إنت لما تتجوزي تتمني تشكلي أسرة، وأنا كأول زواج لي أهم وعد وحق لي هو الأمومة. لما تتجوزي شخص بتحبيه تتمني تخلفي منه، وتتمني تخلفي عشان تغذي غريزة الأمومة، وهذه سنة الحياة. هو خلف الوعد ده زي ما خلف وعود كتيرة.”

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