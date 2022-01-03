أسرار النجوم: شقيقة روبي تزوجت من لاعب كرة قدم شهير.. لن تصدق من يكون والمفاجأة جنسيته ( صور )

الرياض - محمد الاطلسي - أشتهرت الممثلة الشابة مريهان مجدي أو كوكي مجدي كما أعتاد الجمهور أن يعرفها بهذا الأسم من خلال دورها في مسلسل أبو العروسة حيث تم وصفها بأنها أكثر زوجة نكدية في العالم.

كوكي هي شقيقة النجمة الجميلة روبي وقد تخرجت من كلية الحقوق وعملت بعد ذلك في مجال التسويق ونصحها النجم محمود حميدة أن تدخل مجال التمثيل لما تملكه من موهبة.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

فبدأت الأشتراك في كورس تمثيل وتعلمت على يد الدكتور محمد عبد الهادي والفنان أحمد كمال فرأها المخرج خالد الحجر الذي كان يبحث عن وجه جديد لتكون شقيقة روبي في فيلم الشوق وتم اختيارها لهذا الدور بالفعل ولم يكن خالد يعلم أنها شقيقة روبي في الحقيقة.

نجحت كوكي في فيلم الشوق ثم شاركت في فيلم الخروج الذي تم منع عرضه في دور العرض المصرية لأنه كان يحكي عن قصة حب بين شابة مسيحية وشاب مسلم ولكنه عُرض في بعض المهرجانات وحصل على العديد من الجوائز.

وشاركت كوكي في العديد من المسلسلات أهمها أبو العروسة وخرم ابرة والوالدة باشا ومكان في القصر والسيدة الأولى وونوس والبارون وبحر وعلامة استفهام.

كوكي مُتزوجة من نجم كرة القدم المصرية إسلام صيام نجل الحكم الدولى السابق عصام صيام حيث تعرف عليها من خلال ابنة عمتها واتصل بها لأول مرة عن طريق الخطأ ولكن بعد هذه الصدفة أصبحا أصدقاء ثم بدأت قصة حبهما.

وتقول كوكي أن زوجها لم يؤثر على مسيرتها الفنية بشكل سلبي بل على العكس فهو دائمًا ما يقوم بتشجيعها ودعمها ولكن هناك خطوط حمراء لا تتعداها في أدوارها مثل أمتناعها عن تقدم مشاهد القبلات والمشاهد الجريئة أحترامًا لإسلام.

لدى كوكي وإسلام طفلة واحدة اسمها جليلة وقد اختارت لها هذا الاسم النجمة روبي لأنها تُحب الأسماء القديمة كما أنهما ينتظران طفلهما الثاني حيث ظهرت كوكي برفقة زوجها في صورة جديدة على البحر نشرتها مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وقد ظهر من خلالها أنها في شهور الحمل الأخيرة.

وتحدثت كوكي خلال حوارًا سابق أجرته مع مجلة لها عن علاقتها بشقيقتها روبي وقالت: "علاقتي بأختي طبيعية جدًا وبعيدة عن أي مشاكل وكل ما في الأمر أنني حاولت أن أكون شخصية مستقلة عنها في العمل حتى لا يُقال أنني أستغل اسمها بدليل أنه لم يجمعنا أي عمل منذ فيلم الشوق وهذا ليس معناه أننا نرفض العمل سويًا لكن لم يتوافر عمل مناسب يستغل أننا شقيقتان أما على مستوى الحياة الأسرية فالأمور تسير بشكل طبيعي ونحن شبه مقيمتين عند أمي ونستشير بعضنا في الأعمال فهي تأخذ رأيي في أعمالها والعكس صحيح".