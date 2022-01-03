نجمة “لاكاسا دي بابل” تعلن حضورها منتدى شباب العالم “فيديو وصور”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، نجمة مسلسل لاكاسا دي بابل La Casa de Papel الإسباني استعدادها لحضور منتدى شباب العالم 2022، المقرر عقده في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيس في الفترة من 10 إلى 13 يناير.

ونشر الحساب الرسمي لمنتدى شباب العالم عبر «فيسبوك»، فيديو للفنانة وهي تعلن حضورها المنتدى.

وعلق الحساب الرسمي للمنتدى قائلا «إلى جميع مشجعي La Casa de Papel من جميع أنحاء العالم، هذا إعلان خاص! إيتزيار إيتونيو، الملقبة بالمفتش راكيل موريلو، تحضر WYF».

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