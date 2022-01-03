فاتن موسى: مصطفى فهمي استولى على أوراق الجنسية المصرية الخاصة بي (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أوضحت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن المشاكل بينها وبين زوجها السابق الفنان مصطفى فهمي لم تكن مشاكل مادية فقط.

وخلال استضافتها في برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة MBC مصر، قالت فاتن موسى: “المفروض أكون حصلت على الجنسية المصرية من 3 سنين. فضلت ألح عليه وأحرجته وأخدت له أكثر من معاد. ومن الأشياء اللي استولى عليها ولمها من البيت أوراق الجنسية، جاهزة ومش ناقص فيها غير ورقة واحدة، شهادة ميلاد أبوه. من سنة ونص وهو بيقول مش لاقي شهادة ميلاد بابا.”

وأضافت أن مصطفى فهمي لم يضفها على عضويته في نادي الجزيرة، بالرغم من أن الإضافة تتم بسعر رمزي، وعرض عليها الاشتراك في أي ناد تختاره بالقرب من شقة الزوجية، التي أهداها عقدها في يوم الفلانتين الماضي ولم يكن باسمها، فاقترحت عليه كتابة نصف الشقة باسمها.

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