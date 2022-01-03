أول تعليق من عاصى الحلاني على انتقادات مشاركته بحفلات رأس السنة بعد وفاة شقيقته بأيام

ابو ظبي - احمد الجزار - عاصي الحلاني أشعل أجواء حفله الأخير في رأس السنة بالأردن، وهو الحفل الذي أثار جدلاً بسبب إحياء عاصي الحلاني له رغم مرور اسبوع على وفاة شقيقته، وهو الأمر الذي عرضه للانتقادات أيضاً.

عاصي الحلاني يكشف سبب إحيائه حفل رغم الحداد على شقيقته

وتحدث الفنان عاصي الحلاني عن أسباب إصراره على إحياء الحفل رغم وفاة شقيقته قبل أسبوع من الحفل، وقال في تصريحات له مع برنامج “إي تي بالعربي”:”كلنا بنعرف ان الموت حق، وهيدي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، والوفاة كانت من أسبوع، وقررنا انه نكفي لان بدنا الناس يترحموا عليها، مابدنا يكون وفاتها هو سبب لأذية الناس، بالعكس، وقررنا انه نكفي وراح نكفي”.

عاصي الحلاني يعلق على جدل إحيائه حفل بعد اسبوع من وفاة شقيقته

وقال الفنان عاصي الحلاني إنه يقول دائماً أن الفنان لابد أن يزيد الفرح لدى الناس في وقت الفرح، وأن يخفف عنهم آلامهم وحزنهم بعطائه في وقت الألم، وأضاف إن الالتزام هي شيء أساس في حياته، وانه يقدس ارتباطاته والتزاماته وتعاقداته على الأعمال الفنية سواء إنتاج أو حفلات، وأشار إلى انه متعلق بعمله ويلتزم به ويحترمه ويقدسه، وأن إقامة الحفل في رأس السنة يعتبر من عمله أيضاً.

وأضاف عاصي الحلاني في تصريحاته إن الحفل يعمل عليه مع فرقة موسيقية ضخمة من لبنان منذ أكثر من شهرين، وهناك فندق يعمل على إقامة الحفل، وإذا قرر إلغاء الحفل فهو بذلك “يخرب بيوت العالم”، وعبر عن سعادته بالحفل وقال إنه يشتاق دائماً لجمهوره في الأردن، ووصفهم بالأوفياء، ويشعر أن الجمهور في لبنان والأردن لديهم نفس الخصال والتفاليد، لذلك عبر عن اعجابه بالحفل وتفاعل الجمهور معه.

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عاصي الحلاني يشعل الأجواء في رأس السنة

ونشر عاصي الحلاني عدة مقاطع فيديو من حفله الأخير في رأس السنة بالأردن، وشوق الجمهور لحفلاته الجديدة في عام 2022، وأبرزها حفله في فعاليات إكسبو دبي 2020، والتي يحييها في منصة اليوبيل في السادس من يناير الجاري، ووجه عدة رسائل لجمهور شوقهم بها لحفله الأول في العام في الإمارات.

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