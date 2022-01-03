دينا الشربيني تؤازر محمد صلاح أمام تشيلسي.. ”نحن نحبك”

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات، صور لها أثناء حضورها مباراة ليفربول وتشيلسي، وتشجعيها لمحمد صلاح.

وعلقت على الصور قائلة " نحن نحبك" في إشارة للفرعون المصري محمد صلاح، والذي استطاع أن يحرز هدفاً في مرمى تشيلسي الإنجليزي.

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني نشرت مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وهي تستعد لاستقبال العام الجديد 2022.

وظهرت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تزين شجرة "الكريسماس" من داخل منزلها.

وارتدت دينا فستان قصير من اللون الأبيض وفي يديها أظرف مغلقة، حيث كانت تعلق أمنياتها على شجرة الكريسماس.

وعلى جانب آخر اعتذرت الفنانة دينا الشربيني عن المشاركة فى بطولة مسرحية «عائلة كازانوفا» أمام الفنان عمرو يوسف والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل دينا على التحضير لمسرحية بعنوان «أحفاد ريا وسكينة» تتقاسم بطولتها مع الفنانة ياسمين رئيس للعرض فى موسم الرياض أيضاً، حيث يواصلان العمل على التحضيرات والبروفات النهائية للعرض المسرحى، وهى من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المفترض أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن موعد نهائى للعرض.