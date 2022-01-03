بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نادية لطفي وإلهام شاهين ونيللي

احتفلت الإعلامية بوسي شلبي بعيد ميلاد الفنانة نادية لطفي والفنانة إلهام شاهين والفنانة نيللي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. ونشرت بوسي شلبي صور لهم، وعلقت عليها كاتبة: “٣يناير عيد ميلاد الحبايب الله يرحم ناديه لطفي ويسعد قلب الهام شاهين ونيلي اسالكم الفاتحه لناديه لطفي الغاليه وسنه حلوه لالهام ونيلي”.

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