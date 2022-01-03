أحمد الخميسي.. صـحـافــة الــمــهــرجــانــات

من فترة قصيرة ضج الجميع مما يسمى " أغاني المهرجانات" الهابطة المبتذلة، لكني لاحظت أن ظاهرة المهرجانات ليست قاصرة على الأغاني بل إنها تزحف بقوة إلى الصحافة! وإذا كنا نشكو من كلمات الأغاني فلماذا لا نشكو ونضج من نشر موضوع صحفي عنوانه كالتالي: " مريم فخر الدين تصرح بقولها جوزي عاشرني تسع أيام متواصلة على السرير" ! وبغض النظر إن كان الموضوع ملفقا أم حقيقيا فما الذي تضيفه مثل هذه المواضيع إلى ذكاء القاريء أو ثقافته؟. سأضرب أمثلة أخرى ولن أشير إلى المواقع والصحف التي جاءت فيها، لكن بوسع من يشاء أن يجد المصادر على النت. انظر مثلا موضوع عنوانه : " نجمة شهيرة تقول إن رائحة فم عبد الحليم مقرفة"! هنا نحن نتجاوز الاسفاف الذي يميز أغاني المهرجانات إلى الخوض في سيرة فنانين رحلوا ولم يعد بوسعهم الدفاع عن أنفسهم، بل ونلطخ سيرة شخصيات أحبها الجميع ورفعوها أحيانا إلى درجة التقديس. صحيفة عربية يومية شهيرة تكتب بالبنط العريض:" لماذا كسر عماد حمدي باب شقة شادية ليضربها بيد الهون؟ "! ألا نرى في هذه النماذج ومثلها كثير عقلية وروح وهمجية مطربي المهرجانات حمو بيكا وشطة وكزبرة وشاكوش وحنجرة ؟! مثال أخير لكي لا أطيل هذا العنوان لموضوع طويل: " الصراع بين يوسف شاهين ويوسف ادريس ونجيب محفوظ" علما بأن الموضوع لا يعتمد على أي مصادر كما أنه نشر بعد وفاة العظماء الثلاثة. وحين أعرض لهذه النماذج فإنني لا أتوقف عند حالة طارئة، أو عابرة، أو استثنائية، فمثل هذه العناوين والموضوعات تتكرر بشكل شبه يومي وعلى مدى زمني طويل خاصة في المواقع الصحفية التي تسعى لاجتذاب المزيد من القراء وعلامات الاعجاب حتى لو كان ثمن ذلك الخوض في سيرة حياة الراحلين. أليست هذه صحافة مهرجانات تتحرك جنبا إلى جنب مع أغاني المهرجانات وبنفس المستوى المتدني لفظا ومعنى؟. وحين يدور الحديث عن الصحافة فإن المقصود مباشرة الثقافة، لأن الثقافة عندي أبعد وأوسع من دائرة الإبداع الأدبي والفني، وهي في المقام الأول التعليم " مستقر الثقافة" كما قال طه حسين، والثقافة أيضا هي وسائل الاعلام خاصة الصحف والتلفزيون- ومنهما تتلقى الغالبية العظمى ثقافتها. وما تغرقنا به وسائل الاعلام على الشبكة العنكبوتية مؤخرا لا علاقة له بالصحافة وأحيانا غير قليلة لا علاقة له بالحس والذوق السليم، ومازال حاضرا في ذاكرتي كتاب سلامة موسى الصادر عام 1934 " الصحافة حرفة ورسالة" وفيه يقول إن : " الصحيفة مرآة الأمة تريها نفسها كما هي الآن، ثم هي مرآتها في الغد تريها نفسها كما يجب أن تكون في المستقبل"، أما الحديث عن أن رائحة فم المطرب فلان قبيحة فذلك أمر لا علاقة له لا برسالة الصحافة ولا بحرفة الصحفي الذي يقول عنه سلامة موسى إن عليه أن : " يرفع الصحافة إلي الأدب.. والصحافة كالشعر والأدب والفن..". وهو ذات الرأى الذي عبر عنه الروائي العظيم جابريل ماركيز حين اعتبر أن الصحافة نوع من الأدب، وليس من قلة الأدب. وبذلك الصدد كان للشاعر الداغستاني العظيم رسول حمزاتوف عبارة جميلة يقول فيها : " من خرج يفتش عن الحقيقة حكم على نفسه أن يبقى دائما في الطريق"، أي أن عليه أن يواصل البحث عن الحقيقة طول الوقت وطول العمر، وأعتقد أن الصحافي ينتمي لأولئك الباحثين عن الحقيقة والذين لا تتوقف رحلتهم، إلا لحظات يقدمون فيها للقاريء ما عثروا عليه ثم يواصلون الرحلة بعيدا عن طبول المهرجانات وتخدير العقول واستهلاك حياة ووقت الناس في الهراء.