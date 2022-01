”نتفليكس” تستحوذ على 17 ترشيحًا من جولدن جلوب

مع بداية شهر يناير من كل عام، يترقب عشاق السينما حول العالم انطلاق موسم الجوائز الكبرى والذي يفتتح عادة بواسطة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المانحة لجوائز «جولدن جلوب»، والمزمع إقامة حفله في ٩ من الشهر الجاري، ويتزامن معه في نفس اليوم أيضًا حفل توزيع جوائز اختيار النقاد؛ وكلاهما يعتبران من أهم الفعاليات السينمائية التي ترسم ملامح خريطة الجوائز بشكل كبير لحين موعد توزيع جوائز الأوسكار في ٢٧ مارس المقبل. ومع إعلان ترشيحات جوائز «جولدن جلوب» واختيار النقاد الشهر الماضي، مازالت تفرض المنصات الرقمية هيمنتها على المشهد بشكل كبير؛ ويأتي في مقدمتها منصة «نتفليكس» التي استحوذت على نصيب الأسد من ترشيحات «جولدن جلوب» برصيد ١٧ ترشيحا، بفضل فيلم «THE POWER OF THE DOG» للمخرجة جين كامبيون، المتصدر للترشيحات في ٧ فئات. تلاه أفلام: «DON’T LOOK UP» و«TICK، TICK…BOOM» و«The Lost Daughter» و«The Hand of God»، وتدخل منصة «آبل» السباق بفيلمى «CODA» و«The Tragedy of Macbeth»، فيما تنافس منصة «أمازون» بفيلم وحيد وهو «Being the Ricardos».

THE POWER OF THE DOG

بعد تتويجه بجائزة الأسد الفضي لجائزة أفضل مخرج بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، تعود المخرجة النيوزيلندية جين كامبيون للسينما بعد غياب ١٢ عاما، بفيلم ينتمي لنوعية الويسترن مقتبس عن رواية للكاتب توماس سافاج، تدور أحداثها حول شقيقين يعيشان في مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، وسرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبان ضد بعضهما البعض مع زواج أحدهما.

DON’T LOOK UP

من الأفلام التي نالت حظا وافرًا من الانقسام عقب طرحه على منصة نتفليكس قبل أسبوعين، حيث رأه البعض من أفضل أفلام الكوميديا الساخرة التي قدمت منذ سنوات، فيما اعتبره آخرون يقدم قصة سطحية دون أي جديد يذكر. حصد فيلم آدم مكاي ٤ ترشيحات لجوائز جولدن جلوب و٦ ترشيحات لجوائز اختيار النقاد. تدور أحداث الفيلم في قالب من الغموض واﻹثارة حول اثنين من علماء الفلك يحاولان تحذير الجميع على الأرض من قدوم نيزك عملاق سيدمر الكوكب في غضون ستة أشهر.

TICK، TICK…BOOM

لم يحصد فيلم لين مانويل مريندا الموسيقي الجديد عددا كبيرا من ترشيحات الجوائز، حيث نال ترشيحين فقط لجوائز جولدن جلوب واختيار النقاد في فئة أفضل فيلم وأفضل ممثل لبطله أندرو جارفيلد، الذي حاز أداؤه على استحسان الجميع لما يتضمنه من أداء غنائي واستعراضي وليس تمثيلي فقط.

في إطار من الدراما والسيرة الذاتية، يتناول العمل قصة جون في عيد ميلاده الثلاثين، حيث يتنقل الملحن المسرحي الواعد بين الحب والصداقة وضغوط الحياة كفنان في مدينة نيويورك.

The Lost Daughter

وتخوض الممثلة الشهيرة ماجي جيلنهال، تجربتها الأولى في التأليف والإخراج من خلال فيلم «The Lost Daughter» المستند على رواية بنفس الاسم للكاتبة الإيطالية إيلينا فيرانتي، استحقت عنها جائزة السيناريو من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتدور الأحداث في إطار من الدراما، حيث تتخذ رحلة امرأة شابة على الشاطئ مسارًا مظلمًا، حينما تبدأ في مواجهة متاعب من الماضي ويصيبها هوس غير تقليدي بامرأة وابنتها خلال عطلة الصيف.

The Hand of God

بعد أن قدم تحفته «The Great Beauty» قبل ٩ سنوات، يغوص الإيطالي باولو سورينتينو مجددًا داخل شوارع مدينته الإيطالية مستعيدًا لمحات من طفولته أضفت الذاتية على مشروعه الأحدث «The Hand of God»، والذي نال عنه ترشيحا لجائزني جولدن جلوب واختيار النقاد في فئة أفضل فيلم أجنبي، كما وصل للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار.

في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة فابيتو شيسا في مدينة نابولي المضطربة في الثمانينيات، ومروره بالعيد من التقلبات الكثيرة في حياته في قصة مليئة بالحب والفراق والرياضة والحب للسينما.

CODA

نال الفيلم ٥ ترشيحات في جوائز اختيار النقاد وترشيحين في جوائز جولدن جلوب، يتناول العمل قصة روبي الطفلة الوحيدة التي تستطيع السماع في عائلتها، وبينما يتعرض عمل العائلة في مجال الصيد للعديد من المخاطر، تُصبح روبي مشتتة ما بين رغبتها في اتباع حلمها بمجال الموسيقى وبين عائلتها التي تحتاجها.

The Tragedy of Macbeth

يتناول الفيلم المرشح بقوة لحصد جائزة أفضل ممثل لبطله دنزل واشنطن، هذا الموسم، مسرحية ماكبث لشكسبير في إطار من الدراما والتشويق، تنجح ثلاث ساحرات في إقناع لورد إسكتلندي بأنه سيغدو ملكًا بالمستقبل، وبمساعدة زوجته الطموحة يسعى لتحقيق النبوءة والسيطرة على مقاليد القوة والحكم.

Being the Ricardos

يتناول أحدث أفلام المخرج المخضرم آرون سوركين، قصة لوسي وديسي، ثنائي يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي قد تقضي على مسيرتهما من جانب، وعلى زواجهما من جانب آخر.