طرح البوسترات الدعائية لفيلم ”معالي ماما”

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "معالي ماما" البوسترات الدعائية لفيلم معالي ماما وجمع البوستر الرئيسي الفنانون بشرى محمود الليثي ونور إيهاب وسليم ترك الشهير بسولي والفنان ياسين أمير وبوسترات منفصلة لكل واحد منهم بعدسة المصور هيثم خليفة. وكان المونتير محمود مهدي، انتهى من جميع تفاصيل المونتاج الخاصة بالفيلم تمهيدا لعرضه في دور العرض خلال الفترة المقبلة. وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها. فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ونخبة من الشباب نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري وعلاء مرسي وحسام داغر ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

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