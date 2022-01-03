”الغزالة رايقة”.. اتهامات باستنساخها من أغنيتين روسية ومصرية

بعدما حققت الأغنية الرسمية لفيلم “من أجل زيكو”، والتي تحمل اسم “الغزالة رايقة”، نجاحا كبيرا خلال اليومين الماضيين منذ إطلاقها، منوع من الدعاية للفيلم الذي سيتم عرضه في السينمات بداية من الأربعاء المقبل، وانهالت عليها الانتقادات واتهامات بـ “نحت” الأغنية.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تؤكد أن الأغنية التي حققت نجاحا كبيرا هي خدعة كبيرة من صناع الفيلم، وذلك لأن لحنها مأخوذ من لحن أغنية روسية تحمل اسم wild lioness.

وهاجم عدد كبير صناع الأغنية بحجة أنها مأخوذة من تلك الأغنية، وهي أغنية روسية شهيرة، قاربت على تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

لم يتوقف الأمر عند هذا الأمر ومجرد اتهام صناع الأغنية باستنساخ اللحن فقط، بل كان في انتظارهم اتهام أخر بسبب اسم الأغنية “الغزالة رايقة”، لأنه هناك أغنية أخرى تحمل نفس الاسم لمطرب شعبي يدعى محمد نور كان قد قدمها عام 2015.

وقد دافع عدد آخر من الجمهور عن الفيلم بحجة أن الأمر قد يأتي من قبيل الصدفة، تشابه ليس أكثر.

ويدخل فيلم “أجل زيكو” السباق، حيث من المفترض أن يتم عرضه في السينمات يوم 5 يناير، ومن المرجح تأجيل عرضه عدة أيام لكي لا يتعارض مع موعد الفيلمين السابقين.

الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، محمود حافظ، وأحمد علي، بالإضافة لمجموعة من ضيوف الشرف منهم إسعاد يونس وشيكو.

وتدور قصة الفيلم حول قصة عائلة بسيطة يفوز ابنهم الصغير زيكو بفرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل في مصر، فينطلقون معًا في رحلة من أجل حضور المسابقة، وتقع لهم العديد من المفارقات خلال الرحلة التي تمتد لمدة يومين.